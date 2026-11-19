कानपुर में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत आने वाले हैलट से संबद्ध जच्चा-बच्चा अस्पताल में रात के आठ बजे के बाद गर्भवतियों के आने की संख्या बढ़ती जा रही है। जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) से बड़ी संख्या में गंभीर व सामान्य प्रसूता रेफर होकर यहां पहुंच रही हैं, जिससे अस्पताल की आपातकालीन सेवाओं पर अतिरिक्त लोड पड़ रहा है। यहां हर रात सात से आठ मामले रेफर होकर आते जिनमें 50 फीसदी मामलों कोई खास गंभीर भी नहीं होते।

हैलट अस्पताल के आंकड़ों के मुताबिक, रात के समय रोजाना औसत 12 ऑपरेशन हो रहे हैं जिसमें सात से आठ मामले रेफर होकर आने वाले हैं। इन रेफरल मामलों में तीन से चार ऐसे मामले होते हैं जिसमें कोई खास गंभीरता नहीं होती है और उनकी सर्जरी कर डिलीवरी करा दी जाती है। अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार मामले कांशीराम, डफरिन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कल्याणपुर, चौबेपुर, बिधनू, शिवराजपुर, बिल्हौर आदि जगहों से मामले रेफर होकर आते हैं।