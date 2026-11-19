1 of 6 kanpur fire accident - फोटो : amar ujala

कानपुर में पटकापुर के राधिका अपार्टमेंट में आग लगने के बाद पुलिस ने संकरी गलियों में अवैध बहुमंजिला इमारतें बनाने वाले 63 बिल्डरों की सूची तैयार की है। अब चमनगंज, बेकनगंज, कर्नलगंज, हीरामन का पुरवा, प्रेमनगर, डिप्टी का पड़ाव, बंगाली मोहाल, गिलिस बाजार, चौक और पटकापुर में बने पांच से छह मंजिला अपार्टमेंट के साथ कोचिंग सेंटर, निजी अस्पताल और शॉपिंग मॉल की भी जांच होगी।

पुलिस, केडीए और नगर निगम की संयुक्त टीम अभियान चलाकर अवैध निर्माणों और उनके पीछे के गठजोड़ की पड़ताल करेगी। पांच फुट चौड़ी सड़क किनारे बने छह मंजिला राधिका अपार्टमेंट में तीन दिन पहले आग लगने से दो लोगों की मौत हुई थी। पुलिस कमिश्नर ने मौके का निरीक्षण कर अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद दो दिनों में सूची तैयार कर केडीए वीसी को अभियान शुरू करने के लिए पत्र भेजा गया।

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सूची में कई हिस्ट्रीशीटरऔर पूर्व जनप्रतिनिधियों के नाम भी

पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने बताया कि सूची केडीए को भेज दी गई है। जल्द ही पुलिस, केडीए और नगर निगम की संयुक्त टीम इन बहुमंजिला इमारतों की जांच करेगी। अभियान का नेतृत्व केडीए करेगा और डीसीपी पूर्वी पुलिस की ओर से नोडल अधिकारी होंगे। सीपी के मुताबिक सूची में कई हिस्ट्रीशीटरऔर पूर्व जनप्रतिनिधियों के नाम भी हैं। आरोप है कि कुछ बिल्डर भूमाफिया से सस्ते में जमीन खरीदकर मानकों की अनदेखी करते हुए इमारतें खड़ी करते हैं।

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दो साल की कॉल डिटेल से खुलेगा गठजोड़

पुलिस कमिश्नर ने बताया कि सभी 63 बिल्डरों के मोबाइल फोन की दो साल की कॉल डिटेल खंगाली जाएगी। इससे भूमाफिया और फाइनेंसरों के साथ अवैध निर्माण में मिलीभगत करने वाले केडीए अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच होगी। कुछ सफेदपोश लोगों के नाम सामने आने की संभावना है।

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हवाला के लेनदेन की भी आशंका

पुलिस सूत्रों के अनुसार अवैध निर्माण में बिल्डरों, फाइनेंसरों और भूमाफिया के बीच हवाला से रकम के लेनदेन की आशंका है। सूची में शामिल कुछ बिल्डरों के सफेदपोश लोगों से ऐसे लेनदेन के साक्ष्य मिलने की बात सामने आई है। पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। पिछले करीब 10 वर्षों में शहर की संकरी गलियों में बड़ी संख्या में अपार्टमेंट बने हैं।

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