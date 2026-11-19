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कानपुर के रेलबाजार के बाद बृहस्पतिवार सुबह चकेरी थाना क्षेत्र के चिश्ती नगर स्थित एक निर्माणाधीन प्लांट में गौकशी की सूचना मिलने पर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। सूचना पर एडीसीपी पूर्वी शिवा सिंह समेत तीन थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और एक आरोपी को हिरासत में ले लिया, जबकि तीन अन्य फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है।

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