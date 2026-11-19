कानपुर: रेलबाजार के बाद अब चकेरी में गोकशी, विहिप-बजरंग दल का हंगामा, एक आरोपी हिरासत में, अन्य की तलाश जारी
Kanpur News: चकेरी थाना क्षेत्र के चिश्ती नगर स्थित एक निर्माणाधीन प्लांट में गौकशी की सूचना मिलने पर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया, जबकि तीन अन्य फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है।
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कानपुर में रेलबाजार के बाद बृहस्पतिवार को चकेरी में भी गौकशी का मामले सामने आया है। जानकारी पाकर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। सूचना पर एडीसीपी पूर्वी शिवा सिंह समेत चकेरी, जाजमऊ और महाराजपुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने एक को हिरासत में लिया।
चकेरी थानाक्षेत्र के चिश्ती नगर में एक निर्माणाधीन प्लांट में बृहस्पतिवार सुबह प्रतिबंधित मवेशी को काटा जा रहा था। सूचना मिलते ही विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। आक्रोशित होकर कार्यकर्ता हंगामा करने लगे। इस दौरान चकेरी, महाराजपुर, जाजमऊ पुलिस मौके पर पहुंची।
फरार आरोपियों की तलाश में दबिश
मौके से पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है, जबकि अन्य तीन फरार है। मवेशी को काटने के बाद लोडर में भरकर उसको बेच दिया गया है। एडीसीपी पूर्वी शिवा सिंह के मुताबिक एक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। फरार अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है।