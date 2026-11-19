कानपुर में रेलबाजार के बाद बृहस्पतिवार को चकेरी में भी गौकशी का मामले सामने आया है। जानकारी पाकर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। सूचना पर एडीसीपी पूर्वी शिवा सिंह समेत चकेरी, जाजमऊ और महाराजपुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने एक को हिरासत में लिया।

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चकेरी थानाक्षेत्र के चिश्ती नगर में एक निर्माणाधीन प्लांट में बृहस्पतिवार सुबह प्रतिबंधित मवेशी को काटा जा रहा था। सूचना मिलते ही विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। आक्रोशित होकर कार्यकर्ता हंगामा करने लगे। इस दौरान चकेरी, महाराजपुर, जाजमऊ पुलिस मौके पर पहुंची।