{"_id":"6b0819da994bd77bc60a1f26","slug":"video-kanpur-potholes-at-singhpur-intersection-slow-down-traffic-sewer-water-causes-distress-to-commuters-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: सिंहपुर चौराहे पर सड़क पर गड्डों ने रोकी वाहनों की रफ्तार, सीवर के पानी से राहगीर परेशान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सिंहपुर चौराहे पर सड़क की हालत बदहाल हो गई है। जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे होने से वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ रही है। सड़क पर बदबूदार सीवर का पानी भी भरा हुआ है। गड्ढों और सीवर के पानी के कारण वाहन चालक धीमी गति से रेंगते हुए निकलने को मजबूर हैं। दोपहिया वाहन चालकों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। सड़क पर फैले गंदे पानी से उठ रही दुर्गंध के कारण आसपास के लोगों और राहगीरों का भी बुरा हाल है। स्थानीय लोगों ने सड़क की मरम्मत कराने और सीवर के पानी की निकासी की व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है।

... और पढ़ें