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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: Police on high alert for Navratri; checking drive conducted in Railbazar

कानपुर: नवरात्रि पर्व को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस, रेलबाजार में चलाया चेकिंग अभियान

Mon, 12 Oct 2026 10:06 PM IST
Shikha Pandey
Shikha Pandey Shikha Pandey
Updated Mon, 12 Oct 2026 10:06 PM IST
Kanpur: Police on high alert for Navratri; checking drive conducted in Railbazar
शारदीय नवरात्रि पर्व को लेकर कानपुर कमिश्नरेट पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर पूरे शहर में ग्रैंड चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना रेल बाजार के अंतर्गत सुजातगंज चौकी पुलिस ने अपने क्षेत्र में सीओडी पुल उतरते ही सघन चेकिंग अभियान चलाया।
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