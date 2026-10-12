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कानपुर: नवरात्रि पर्व को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस, रेलबाजार में चलाया चेकिंग अभियान

Shikha Pandey

Updated Mon, 12 Oct 2026 10:06 PM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 10:06 PM IST







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शारदीय नवरात्रि पर्व को लेकर कानपुर कमिश्नरेट पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर पूरे शहर में ग्रैंड चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना रेल बाजार के अंतर्गत सुजातगंज चौकी पुलिस ने अपने क्षेत्र में सीओडी पुल उतरते ही सघन चेकिंग अभियान चलाया। ... और पढ़ें

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