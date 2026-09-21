{"_id":"6ab14fd6bb30b4a53b044b5f","slug":"video-kanpur-pension-files-of-retired-employees-stolen-from-kanshiram-hospital-case-registered-2026-09-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: कांशीराम अस्पताल से रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन पत्रावली हुई चोरी, रिपोर्ट दर्ज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चकेरी थानाक्षेत्र में कांशीराम अस्पताल के पेंशन कक्ष से करीब सौ से ज्यादा रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन पत्रावली चोरी हो गयी। कांशीराम अस्पताल के वरिष्ठ सहायक कार्यालय के मुख्य चिकित्साधिकारी भूप नारायण पाल की दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक बीते 16 सितंबर की दोपहर में जब उन्होंने पेंशन पत्रावली लेने के लिए पेंशन खर्च को खोला। उसमें रखी करीब 100 रिटायर्ड कर्मचारियों की पत्रावली गायब मिली। वहीं, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. रामसुमेर की व्यक्तिगत पेंशन पत्रावली व सेवापुस्तिका व पत्रावलियों के अंदर रखी कुछ सेवा पुस्तिका भी गायब मिली। खिड़की खुली होने से माना जा रहा है कि कोई अज्ञात युवक खिड़की के सहारे आया और चोरी कर फरार हो गया। उन्होंने चकेरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज का सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपी की तलाश की जा रही है।

... और पढ़ें