{"_id":"6aa52c3559d8388aa3043b5d","slug":"video-kanpur-paths-submerged-in-bhopal-purwa-boatmen-struggle-to-navigate-2026-09-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: भोपालपुरवा में जलमग्न हुए रास्ते, नाव चलाने को जिद्दोजहद कर रहे ग्रामीण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर: भोपालपुरवा में जलमग्न हुए रास्ते, नाव चलाने को जिद्दोजहद कर रहे ग्रामीण

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 12 Sep 2026 04:10 PM IST Updated Sat, 12 Sep 2026 04:10 PM IST







Link Copied



कानपुर के कटरी स्थित भोपालपुरवा में उफनती गंगा के साथ भारी मात्रा में जलकुंभी आने से नावों का आवागमन ठप हो गया है। नाविक खुद ही पानी से जलकुंभी हटाकर रास्ता बना रहे हैं और ग्रामीणों को सुरक्षित बाहर निकालने की जद्दोजहद में जुटे हैं। ... और पढ़ें

विज्ञापन