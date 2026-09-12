कानपुर मर्डर: 2021 में बड़े भाई का कत्ल, अब शराब के रुपये न देने पर छोटे की हत्या, ईंट-पत्थरों से कूचकर मारा

कानपुर में नवाबगंज थाना क्षेत्र के सूर्य विहार इलाके में शराब के लिए रुपये न देने पर ईंट-पत्थरों से कूचे गए दिनेश निषाद (24) की इलाज के दौरान मौत हो गई। छह अगस्त की रात हमलावरों ने दिनेश के सिर और शरीर पर ताबड़तोड़ वार कर उसे मरणासन्न हालत में सड़क किनारे छोड़ दिया था।

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चार दिन तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद 11 सितंबर को उसने दम तोड़ दिया। दिनेश के परिजनों ने घटना को पांच साल पहले हुई उसके बड़े भाई राजकुमार की हत्या से जोड़ा है। साथ ही, पुरानी रंजिश में हत्या का आरोप लगाया है। घटना से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।