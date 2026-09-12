कानपुर: युवक ने खाया जहरीला पदार्थ, कर्जदारों की प्रताड़ना से था तंग, गाली-गलौज और धमकी का आरोप, जांच शुरू

कानपुर के बिधनू थाना क्षेत्र निवासी शोला पासवान ने कर्जदारों की कथित प्रताड़ना से तंग आकर जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत गंभीर होने पर परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां वह आईसीयू में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। पत्नी फूलमती ने आरोप लगाया कि कर्ज नहीं चुका पाने पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था।

विज्ञापन



फूलमती के मुताबिक, आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण परिवार कर्ज की रकम नहीं चुका पा रहा था। आरोप है कि 10 सितंबर की शाम कुछ कर्जदार घर पहुंचे और उसके पति से गाली-गलौज करते हुए रुपये लौटाने का दबाव बनाया। इतना ही नहीं, उन्हें धमकाया भी गया। इससे आहत होकर शोला ने जहरीला पदार्थ खा लिया।