कानपुर: कई दिनों तक कमरे में पड़ा रहा युवक का शव, बाहर तक फैल गई थी दुर्गंध, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

कानपुर में नौबस्ता के यशोदनगर निवासी राहुल मिश्रा (40) का शव शनिवार सुबह घर के कमरे में मिला। कई दिनों से बंद मकान से दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। दरवाजा नहीं खुला तो पुलिसकर्मी दीवार फांदकर अंदर पहुंचे। कमरे में फर्श पर शव पड़ा था। फॉरेंसिक टीम ने जांच के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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परिजनों के मुताबिक, राहुल निजी नौकरी करता था और शराब का आदी था। इसी वजह से पत्नी अनूपा से अक्सर विवाद होता था। रक्षाबंधन से एक दिन पहले हुए विवाद के बाद अनूपा बच्चों को लेकर मायके चली गई थी। राहुल उसे वापस बुलाने के लिए फोन करता रहा, लेकिन वह नहीं लौटी।