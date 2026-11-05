{"_id":"6aecc53fabe3af6f99010cf7","slug":"video-kanpur-parents-to-face-jail-for-allowing-minors-to-drive-2026-11-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: नाबालिग को वाहन देने पर अभिभावक भी जाएंगे जेल, चलाया गया जागरूकता अभियान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

यातायात माह के पांचवें दिन गुरुवार को डीसीपी ट्रैफिक के निर्देशन में यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया। सब इंस्पेक्टर संजीव कुमार पाल ने स्टेट हाईवे के पास प्रतापपुर स्थित आरबी आरडी आदर्श स्कूल में विद्यार्थियों को यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। उन्होंने बताया कि नाबालिग को वाहन चलाने के लिए देना अभिभावकों को भारी पड़ सकता है। नियमों का उल्लंघन करने पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना और जेल हो सकती है। इस दौरान बच्चों को यातायात संकेतों, सड़क पार करने के सुरक्षित तरीके और हेलमेट का महत्व बताया गया। इस दौरान विद्यालय प्रबंधक एस कुमार मौजूद रहे।

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