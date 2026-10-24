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कानपुर: योगासन चैंपियनशिप में 200 से अधिक बच्चों ने दिखाया दमखम

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 24 Oct 2026 03:26 PM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 03:26 PM IST







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कानपुर योगासन चैंपियनशिप-2026 में शहर के 18 विद्यालयों के 200 से अधिक बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ अपनी खेल व कलात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के दौरान बच्चों ने आर्टिस्टिक योगासन और ग्रुप योगासन की आकर्षक प्रस्तुतियां दीं। ... और पढ़ें

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