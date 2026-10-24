कानपुर: प्रभु विशता अपार्टमेंट में हादसा, अचानक गिरा 4.5 कुंतल का गेट, सिक्योरिटी गार्ड की दबकर मौत, जांच शुरू

कानपुर में पनकी के बी ब्लॉक स्थित प्रभु विशता अपार्टमेंट में शुक्रवार देर रात साढ़े चार कुंतल का लोहे का गेट गिरने से सिक्योरिटी गार्ड विक्रम सिंह (50) की मौत हो गई। आरोप है कि गेट पिछले 10 दिन से खराब था। पूर्व में तैनात कर्मचारी भी गेट में खराबी की शिकायत अपार्टमेंट के जिम्मेदारों से कर चुके थे, लेकिन मरम्मत नहीं कराई गई। दशहरे के दौरान ही नौकरी पर आए विक्रम की जान चली गई। परिजनों ने अपार्टमेंट के जिम्मेदारों पर लापरवाही का आरोप लगाया है।

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पनकी की शिवनगर डूडा कॉलोनी निवासी विक्रम सिंह सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। परिवार में पत्नी सोनी सिंह, तीन बेटियां पूजा, संगीता और अंकिता और बेटा दीपक सिंह हैं। दीपक ने बताया कि उनके पिता ने करीब तीन महीने पहले दूसरी जगह सिक्योरिटी की नौकरी शुरू की थी। वह रात की शिफ्ट में ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान रात करीब डेढ़ बजे अपार्टमेंट में रहने वाला एक युवक कार लेकर पहुंचा। विक्रम ने गेट खोलकर उसे अंदर जाने दिया।