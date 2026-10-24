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कानपुर: प्रभु विशता अपार्टमेंट में हादसा, अचानक गिरा 4.5 कुंतल का गेट, सिक्योरिटी गार्ड की दबकर मौत, जांच शुरू

Sat, 24 Oct 2026 04:14 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sat, 24 Oct 2026 04:14 PM IST
सार

Kanpur News: पनकी बी ब्लॉक स्थित प्रभु विशता अपार्टमेंट में शुक्रवार देर रात साढ़े चार कुंतल वजनी लोहे का मुख्य गेट गिरने से 50 वर्षीय सिक्योरिटी गार्ड विक्रम सिंह की दर्दनाक मौत हो गई। आरोप है कि गेट पिछले 10 दिन से खराब था और इसकी शिकायत भी की गई थी, लेकिन जिम्मेदारों ने मरम्मत नहीं कराई।

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Kanpur Prabhu Vishata Apartments 4.5-quintal gate suddenly collapses crushing a security guard to death
मृतक की फाइल फोटो और सीसीटीवी फुटेज - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में पनकी के बी ब्लॉक स्थित प्रभु विशता अपार्टमेंट में शुक्रवार देर रात साढ़े चार कुंतल का लोहे का गेट गिरने से सिक्योरिटी गार्ड विक्रम सिंह (50) की मौत हो गई। आरोप है कि गेट पिछले 10 दिन से खराब था। पूर्व में तैनात कर्मचारी भी गेट में खराबी की शिकायत अपार्टमेंट के जिम्मेदारों से कर चुके थे, लेकिन मरम्मत नहीं कराई गई। दशहरे के दौरान ही नौकरी पर आए विक्रम की जान चली गई। परिजनों ने अपार्टमेंट के जिम्मेदारों पर लापरवाही का आरोप लगाया है।

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पनकी की शिवनगर डूडा कॉलोनी निवासी विक्रम सिंह सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। परिवार में पत्नी सोनी सिंह, तीन बेटियां पूजा, संगीता और अंकिता और बेटा दीपक सिंह हैं। दीपक ने बताया कि उनके पिता ने करीब तीन महीने पहले दूसरी जगह सिक्योरिटी की नौकरी शुरू की थी। वह रात की शिफ्ट में ड्यूटी कर रहे थे।  इसी दौरान रात करीब डेढ़ बजे अपार्टमेंट में रहने वाला एक युवक कार लेकर पहुंचा। विक्रम ने गेट खोलकर उसे अंदर जाने दिया।

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सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई घटना
इसके बाद गेट बंद करने में परेशानी होने लगी। वह गेट को धक्का देकर दोबारा बंद करने की कोशिश कर रहे थे। तभी भारी-भरकम गेट उनके ऊपर गिर गया। वह काफी देर तक गेट के नीचे दबे रहे और मदद के लिए चीखते रहे। घटना का वीडियो वहां लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया।  दीपक का आरोप है कि हादसे के बाद परिवार को काफी देर से सूचना दी गई। सुबह करीब पांच बजे उन्हें पिता के अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी दी गई। परिजन मौके पर पहुंचे, तो विक्रम की मौत हो चुकी थी।

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