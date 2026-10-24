फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Mephedrone Case 50 packets were prepared from a single gram yielding double the profit

कानपुर मेफेड्रोन कांड: एक ग्राम से तैयार होती थीं 50 पुड़िया, कमाते थे दोगुना मुनाफा, इन राज्यों से है कनेक्शन

Sat, 24 Oct 2026 10:23 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sat, 24 Oct 2026 10:23 AM IST
सार

Kanpur News: कानपुर में पकड़े गए एक करोड़ के मेफेड्रोन मामले में पुलिस की पूछताछ में बड़े खुलासे हुए हैं। आरोपी शान ने बताया कि एक ग्राम मेफेड्रोन से 40 से 50 पुड़िया बनाकर चार से छह हजार रुपये प्रति पुड़िया के हिसाब से रईसजादों को बेची जाती थी, जिससे दोगुना मुनाफा कमाया जाता था।

विज्ञापन
Kanpur Mephedrone Case 50 packets were prepared from a single gram yielding double the profit
कानपुर मेफेड्रोन कांड - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कानपुर में पुलिस की पूछताछ में शान ने बताया कि मेफेड्रोन की बिक्री मिलीग्राम में होती है। एक ग्राम में 40 से 50 पुड़िया तैयार की जाती हैं। फिर उन्हें चार से छह हजार रुपये प्रति पुड़िया के हिसाब से रईसजादों तक डिमांड के अनुसार पहुंचाया जाता है। एक करोड़ की कीमत वाला 100 ग्राम माल दो करोड़ तक में बेचा जाता है।

विज्ञापन

शान ने बताया कि मेफेड्रोन ड्रग क्रिस्टल के रूप में होता है। एक पुड़िया में पांच से छह दाने ही डाले जाते हैं। गिरोह अभी शहर में पूरी तरह से मार्केट तैयार नहीं कर पाया था। मेफेड्रोन मुंबई में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। पुलिस ने बताया कि शान के खिलाफ कर्नलगंज थाने में मारपीट के दो मामले दर्ज हैं।

विज्ञापन
Trending Videos

म्याऊ-म्याऊ के नाम से जानते हैं नशे के आदी
पुलिस ने बताया कि मेफेड्रोन तो अंतरराष्ट्रीय नाम है, लेकिन इसकी तस्करी करने वाले और इसे खरीदने वाले इसे म्याऊ-म्याऊ, एम कैट और ड्रोन नाम से अधिक जानते हैं। यह एक बेहद नशीला और खतरनाक पदार्थ होता है। इसके इस्तेमाल से नशे का आदी व्यक्ति अधिक ऊर्जा, उत्साह, आत्मविश्वास और बातचीत करने की इच्छा महसूस करता है।

विज्ञापन

अत्यधिक सेवन से हो सकती है मौत
इसके अलावा नशे के लती लोगों को घबराहट, दिल की धड़कन तेज होना, पसीना आना, उच्च रक्तचाप और अनिद्रा जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसे नाक से खींचने के अलावा पानी या कागज में लपेटकर निगला जाता है या कभी-कभी इसका इंजेक्शन लगाया जाता है। अत्यधिक सेवन से मौत तक हो सकती है।

विज्ञापन

खंगाला जाएगा मुंबई, गुजरात और राजस्थान का कनेक्शन
पुलिस के मुताबिक जनवरी 2026 में राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने राजस्थान में एक ट्रक से 270 किलोग्राम मेफेड्रोन ड्रग बरामद किया था। हरियाणा में इसके निर्माण और सप्लाई से जुड़े ठिकानों पर भी कार्रवाई हुई। इसी तरह मार्च 2026 में गुजरात एटीएस ने अंबेडकरनगर में अवैध निर्माण इकाई का भंडाफोड़ किया था।

कुछ मोबाइल नंबर भी मिले हैं
फजलगंज पुलिस का कहना है कि मेफेड्रोन के निर्माण और तस्करी से संबंधित और भी जरूरी जानकारी के लिए गुजरात और राजस्थान दोनों राज्यों की पुलिस की मदद लेने की तैयारी की जा रही है। इससे यूपी और खासतौर से कानपुर के नेटवर्क का सुराग हाथ लग सके। पकड़े शान से कुछ मोबाइल नंबर मिले हैं, जिन्हें मुंबई पुलिस के साथ-साथ राजस्थान व गुजरात पुलिस से भी साझा किया जाएगा।

कल्याणपुर से ओजी गांजा, तो रेव पार्टी में मिली थी एलएसडी
शहर में गांजा, चरस और हेरोइन बरामद की जाती रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मेफेड्रोन की तरह ही बेहद खतरनाक मादक पदार्थों की भी बरामदगी की गई है। इसमें 18 अप्रैल 2026 को एनआरआई सिटी स्थित एक क्लब में रेव पार्टी पर छापे के दौरान करीब 140 लोग मौजूद मिले थे।

शिक्षण संस्थानों के छात्रों को बेचता था
पुलिस ने मौके से एलएसडी (एसिड व लूसी भी कहा जाता है), कोकीन, गांजा, चरस और हशीश बरामद की थी। इसी तरह 17 मार्च 2026 को कल्याणपुर क्षेत्र में पनकी नहर के पास से नवाबगंज के पिंकू वर्मा को गिरफ्तार के पास से पुलिस ने अमेरिकन ओजी गांजा बरामद किया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी इस गांजे को शिक्षण संस्थानों के छात्रों को बेचता था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed