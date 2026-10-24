फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Mephedrone worth one crore seized for first time supplied to rave parties and children of wealthy

कानपुर: पहली बार पकड़ा गया एक करोड़ का मेफेड्रोन, रेव पार्टी-रईसजादों को करता था सप्लाई, चौंकाने वाले खुलासे

Sat, 24 Oct 2026 09:53 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sat, 24 Oct 2026 09:53 AM IST
सार

Kanpur News: फजलगंज थाना क्षेत्र में पुलिस और स्वाट टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर में पहली बार एक करोड़ रुपये मूल्य का 101 ग्राम मेफेड्रोन (एमडी ड्रग) बरामद किया है। मौके से लकड़मंडी निवासी हाईस्कूल पास तस्कर नजमुद्दीन उर्फ शान को गिरफ्तार किया गया है, जो इस ड्रग की खेप प्रयागराज सप्लाई करने जा रहा था।

विज्ञापन
Kanpur Mephedrone worth one crore seized for first time supplied to rave parties and children of wealthy
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कानपुर के फजलगंज में पुलिस और स्वाट टीम ने शुक्रवार को 101 ग्राम मेफेड्रोन के साथ तस्कर लकड़मंडी निवासी हाईस्कूल पास नजमुद्दीन उर्फ शान को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार शहर में पहली बार यह ड्रग पकड़ा गया जिसकी कीमत करीब एक करोड़ रुपये है। तस्कर ड्रग की सप्लाई प्रयागराज में करने जा रहा था। उसे गोविंदनगर पुल के नीचे से पकड़ गया। पुलिस के अनुसार यह ड्रग शहर में पहली बार पकड़ा गया है।

विज्ञापन

इसके पहले शहर में एलएसडी और अमेरिकन गांजा (ओजी) पकड़ा जा चुका है। शातिर एक ग्राम मेफेड्रोन से 50 पुड़िया बनाकर दोगुनी कमाई करता था। तस्कर के कानपुर, दिल्ली और मुंबई के नेटवर्क का पता किया जा रहा है। जल्द ही गिराेह का भंडाफोड़ किया जाएगा। पुलिस के अनुसार इस ड्रग को दिल्ली, मुंबई, बंगलूरू जैसे बड़े शहरों में म्याऊ-म्याऊ, ड्रोन, एम-कैट, व्हाइट मैजिक, बबलगम जैसे नामों से भी जाना जाता है।

विज्ञापन
Trending Videos

कानपुर और आसपास के जिलों में करता था सप्लाई
पुलिस ने बताया कि शुक्रवार सुबह कर्नलगंज के लकड़मंडी निवासी नजमुद्दीन को रोका गया तो वह सकपका गया। तलाशी में उसकी पैंट की जेब से एक पैकेट में 101 ग्राम मेफेड्रोन (महंगा ड्रग जो कोकीन जैसा नशा और उत्तेजना पैदा करता है) बरामद हुई। पूछताछ में शान ने बताया कि वह पिछले एक साल से मुंबई और दिल्ली से मेफेड्रोन लाकर कानपुर और आसपास के जिलों में सप्लाई करता था।

विज्ञापन

मुंबई से मंगाते हैं मेफेड्रोन
पुलिस ने बताया कि शान के अलावा अन्य चार-पांच लोग भी गिरोह में शामिल हैं। ये लोग मिलकर डेढ़-दो करोड़ रुपये एकत्र करके मुंबई से मेफेड्रोन मंगाते हैं और उसे रईस घरों के युवाओं तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसके अलावा रेव पार्टियों में भी सप्लाई की जाती है। बताया कि मेफेड्रोन तो अंतरराष्ट्रीय नाम है, लेकिन इसकी तस्करी करने वाले और इसे खरीदने वाले इसे म्याऊ-म्याऊ, एम कैट और ड्रोन नाम से अधिक जानते हैं।

विज्ञापन

कुछ साथियों के नाम भी प्रकाश में आए
फजलगंज इंस्पेक्टर धनंजय पांडे ने बताया कि शुरुआती पूछताछ में कल्याणपुर, आईआईटी के पास, स्वरूपनगर, तिलकनगर व सिविल लाइंस क्षेत्रों में सप्लाई करना स्वीकारा है। शान ने पुलिस को बताया कि वह बीते एक साल से इस ड्रग की तस्करी कर रहा है। करीब एक किलो मेफेड्रोन कानपुर व आसपास के शहरों में खपा चुका है। इंस्पेक्टर के मुताबिक शान के कुछ साथियों के नाम भी प्रकाश में आए हैं। उन्हें भी जल्द पकड़ा जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed