कानपुर: घाटमपुर में श्रीकृष्ण लीला का भव्य मंचन, कालिया नाग का मान मर्दन और बकासुर का वध, गूंजे जयकारे

कानपुर के घाटमपुर कस्बे में सार्वजनिक श्रीकृष्ण लीला कमेटी द्वारा शुक्रवार को झांकियों के साथ निकाली गई ऐतिहासिक शोभा यात्रा में शामिल जगन्नाथ रथ आकर्षण का केंद्र रहा। पुरानी बाजार से झांकियों के साथ निकली यात्रा परंपरागत मार्गों से होते हुए मां कूष्मांडा देवी मंदिर परिसर पहुंची।

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यहां हजारों की भीड़ के बीच कुष्मांडा जलाशय में भगवान श्री कृष्ण ने भाई बलदाऊ, मनसुका, नारद जी तथा ग्वालबालों के साथ यमुना रूपी तालाब (कूष्मांडा जलाशय) में पहुंच कर कालिया नाग को नाथने के साथ मान मर्दन किया। कालिया नाग का मान मर्दन कर कान्हा ने ज्यों ही बकासुर का वध किया, तो कूष्मांडा देवी मंदिर परिसर में जयकारे लगने लगे।