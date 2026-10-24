कानपुर: घाटमपुर में श्रीकृष्ण लीला का भव्य मंचन, कालिया नाग का मान मर्दन और बकासुर का वध, गूंजे जयकारे
Kanpur News: घाटमपुर कस्बे में सार्वजनिक श्री कृष्ण लीला कमेटी के तत्वावधान में ऐतिहासिक शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें शामिल जगन्नाथ रथ मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं, मां कूष्मांडा देवी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण ने भाई बलदाऊ, मनसुका, नारद जी और ग्वालबालों के साथ लीला करते हुए कालिया नाग का मान मर्दन किया और बकासुर का वध किया।
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कानपुर के घाटमपुर कस्बे में सार्वजनिक श्रीकृष्ण लीला कमेटी द्वारा शुक्रवार को झांकियों के साथ निकाली गई ऐतिहासिक शोभा यात्रा में शामिल जगन्नाथ रथ आकर्षण का केंद्र रहा। पुरानी बाजार से झांकियों के साथ निकली यात्रा परंपरागत मार्गों से होते हुए मां कूष्मांडा देवी मंदिर परिसर पहुंची।
यहां हजारों की भीड़ के बीच कुष्मांडा जलाशय में भगवान श्री कृष्ण ने भाई बलदाऊ, मनसुका, नारद जी तथा ग्वालबालों के साथ यमुना रूपी तालाब (कूष्मांडा जलाशय) में पहुंच कर कालिया नाग को नाथने के साथ मान मर्दन किया। कालिया नाग का मान मर्दन कर कान्हा ने ज्यों ही बकासुर का वध किया, तो कूष्मांडा देवी मंदिर परिसर में जयकारे लगने लगे।
झांकियों पर जगह-जगह फूलों की बारिश
कालिया नाग के मान मर्दन के बाद सार्वजनिक श्री कृष्ण लीला कमेटी की अगुवाई में निकली शोभायात्रा के साथ चल रही झांकियों पर जगह-जगह फूलों की बारिश हुई। आयोजन में कृष्ण लीला कमेटी के संरक्षक राम चंद्र गुप्ता, गोविंद स्वरूप ओमर, दिनेश गुप्ता, अध्यक्ष पंकज ओमर, महामंत्री विपिन ओमर आदि की अहम भूमिका रही।