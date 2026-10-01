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कानपुर: बेकाबू पिकअप ने बैटरी फैक्टरी में कर्मचारी को रौंदा, दर्दनाक मौत

Thu, 01 Oct 2026 11:25 PM IST
Shikha Pandey
Shikha Pandey Shikha Pandey
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:25 PM IST
Kanpur: Out-of-control pickup truck runs over employee at battery factory; tragic death
गोविंदनगर थानाक्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र साइट नंबर चार स्थित बैटरी फैक्टरी में बृहस्पतिवार सुबह स्कूटी हटाते समय बेकाबू हुए पिकअप ने कर्मचारी अशोक कटियार (47) को रौंद दिया। इस दौरान कुर्सी पर बैठा गार्ड भी गंभीर घायल हुआ। हादसे के बाद पिकअप करीब 20 मीटर तक परिसर में बेकाबू दौड़ा। लोहे का गेट तोड़ते हुए वाहन दूसरे कारखाने के दरवाजे से टकराया। यह पूरी घटना फैक्टरी के सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई। हरदोई के मल्लावां निवासी अशोक कटियार गुजैनी आई-ब्लॉक में परिवार के साथ रहते थे। बुधवार रात उनकी नाइट ड्यूटी थी। बेटों के अनुसार, पिकअप चालक ने बृहस्पतिवार सुबह अशोक से रास्ते में खड़ी स्कूटी हटाने को कहा। अशोक के स्कूटी हटाते समय चालक ने अचानक वाहन आगे बढ़ा दिया जिससे पिकअप बेकाबू हो गया। इसमें अशोक और गार्ड घायल हो गए। कर्मचारियों ने दोनों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने अशोक को मृत घोषित कर दिया जबकि गार्ड का उपचार चल रहा है। गोविंदनगर इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे ने बताया कि घटनास्थल की जांच कर शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है। तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। हादसे के बाद फैक्टरी प्रबंधन और परिजन के बीच मुआवजे को लेकर बातचीत चल रही है।
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