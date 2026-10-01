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कानपुर: संजय नगर खलवा में अवैध जुग्गी झोपड़ियों को हटाने पहुंची रेलवे की टीम, बुलडोजर के आगे लेटे लोग...हंगामा

Thu, 01 Oct 2026 07:12 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Thu, 01 Oct 2026 07:12 PM IST
सार

कैंट के संजय नगर खलवा में 40 साल से जुग्गी झोपड़ी बनाकर दस हजार से अधिक लोग रह रहे हैं। पूर्व विधायक रघुनंदन सिंह भदौरिया ने एक माह की मोहलत दिलाई। 
 

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Railway team arrives to remove illegal shanties in Sanjay Nagar Khalwa; people lie down in front of bulldozer
हंगामा करते लोग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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कैंट के संजय नगर खलवा में अवैध जुग्गी झोपड़ियों को हटाने के लिए गुरुवार को रेलवे की टीम पांच बुलडोजर लेकर पहुंची। इस दौरान बस्ती में रहने वाले लोग बुलडोजर के आगे लेट गए और हंगामा करने लगे। जानकारी पाकर पहुंचे भाजपा के पूर्व विधायक रघुनंदन सिंह भदौरिया ने रेलवे अधिकारियों से बातचीत कर एक माह की लोगों को मोहलत दिलाई। 
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लखनऊ फाटक के पास रेलवे ट्रैक चौड़ीकरण का काम करने जा रहा है। यहां पर रेलवे किनारे करीब 40 साल से दस हजार से अधिक लोग जुग्गी-झोपड़ी, तीन शेड बनाकर रह रहे है। रेलवे की टीम तीन बार नोटिस देकर बस्ती को खाली करने की चेतावनी दे चुकी है। लेकिन बस्ती में रहने लोग खाली नहीं कर रहे है। बीते एक माह पहले नोटिस की समयअवधि गुरुवार को पूरी होने पर रेलवे की टीम पांच बुलडोजर लेकर कार्रवाई करने बस्ती पहुंची।
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Railway team arrives to remove illegal shanties in Sanjay Nagar Khalwa; people lie down in front of bulldozer
खुले में रखा घर का सामान - फोटो : अमर उजाला
जहां बस्ती में रहने वाले लोग बुलडोजर के आगे लेट गए और हंगामा करने लगे। करीब एक घंटे तक चले हंगामे के बाद भाजपा के पूर्व विधायक रघुनंदन सिंह भदौरिया पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से बातचीत कर एक माह का समय मांगकर लोगों को मोहलत दी। इसके बाद टीम वापस लौट गई।
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