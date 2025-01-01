जालौन: पहाड़गांव चौकी से 100 मीटर दूर दंपती से तमंचे के बल पर लूट, जांच में जुटी पुलिस
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जालौन Published by: Shikha Pandey Updated Fri, 02 Oct 2026 12:04 AM IST
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नरी गांव के पास पहाड़गांव पुलिस चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर बाइक सवार तीन बदमाशों ने आंगनबाड़ी कार्यकत्री और उसके पति को तमंचा लगाकर लूट लिया। त्रयोदशी के निमंत्रण से लौट रहे दंपती को रोककर बदमाश जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए। चौकी के इतने करीब हुई वारदात से पुलिस की गश्त व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।
ग्राम पहाड़गांव निवासी दीपक सीरोठिया अपनी पत्नी सरिता के साथ जालौन के पास वैरेरा गांव में त्रयोदशी के निमंत्रण में गए थे। गुरुवार को दोनों बाइक से लौट रहे थे। नरी गांव में चौकी से करीब 100 मीटर आगे काले रंग की राइडर बाइक सवार तीन बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। पीड़ित के मुताबिक एक बदमाश ने तमंचा तानकर धमकाते हुए कहा, "चुपचाप सामान दे दो, नहीं तो गोली मार देंगे।" इसके बाद बदमाशों ने सरिता का मंगलसूत्र और फलियों वाला आभूषण उतरवा लिया, जबकि दीपक का पर्स छीन लिया। पर्स में करीब 13 हजार रुपये थे। आभूषण की दो फलियां मौके पर गिर गईं, जिन्हें ग्रामीणों ने बाद में बरामद किया। दीपक के अनुसार बाइक चालक ने मुंह बांध रखा था, जबकि पीछे बैठे दोनों बदमाशों के चेहरे खुले थे। एक ने काली और दूसरे ने सफेद रंग की शर्ट पहन रखी थी। वारदात के बाद तीनों बाइक से फरार हो गए।
चौकी के पास लूट, पुलिस को नहीं लगी भनक
पहाड़गांव चौकी से चंद कदम की दूरी पर हुई वारदात के बाद बदमाशों के आसानी से निकल जाने से पुलिस की सक्रियता पर सवाल उठ रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीड़ितों से जानकारी ली। बदमाशों की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। सीओ परमेश्वर प्रसाद ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
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ग्राम पहाड़गांव निवासी दीपक सीरोठिया अपनी पत्नी सरिता के साथ जालौन के पास वैरेरा गांव में त्रयोदशी के निमंत्रण में गए थे। गुरुवार को दोनों बाइक से लौट रहे थे। नरी गांव में चौकी से करीब 100 मीटर आगे काले रंग की राइडर बाइक सवार तीन बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। पीड़ित के मुताबिक एक बदमाश ने तमंचा तानकर धमकाते हुए कहा, "चुपचाप सामान दे दो, नहीं तो गोली मार देंगे।" इसके बाद बदमाशों ने सरिता का मंगलसूत्र और फलियों वाला आभूषण उतरवा लिया, जबकि दीपक का पर्स छीन लिया। पर्स में करीब 13 हजार रुपये थे। आभूषण की दो फलियां मौके पर गिर गईं, जिन्हें ग्रामीणों ने बाद में बरामद किया। दीपक के अनुसार बाइक चालक ने मुंह बांध रखा था, जबकि पीछे बैठे दोनों बदमाशों के चेहरे खुले थे। एक ने काली और दूसरे ने सफेद रंग की शर्ट पहन रखी थी। वारदात के बाद तीनों बाइक से फरार हो गए।
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चौकी के पास लूट, पुलिस को नहीं लगी भनक
पहाड़गांव चौकी से चंद कदम की दूरी पर हुई वारदात के बाद बदमाशों के आसानी से निकल जाने से पुलिस की सक्रियता पर सवाल उठ रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीड़ितों से जानकारी ली। बदमाशों की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। सीओ परमेश्वर प्रसाद ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
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