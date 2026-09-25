{"_id":"6ab646f75fcd20127904cd18","slug":"video-kanpur-nirvan-laddu-offered-to-lord-vasupujya-amidst-observance-of-virtue-of-supreme-celibacy-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की आराधना के साथ भगवान वासुपूज्य जी को चढ़ाया निर्वाण लाडू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कानपुर: उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की आराधना के साथ भगवान वासुपूज्य जी को चढ़ाया निर्वाण लाडू
कानपुर के जनरल गंज स्थित श्री दिगंबर जैन पंचायती पुराना मंदिर गलीवाला, पंचकूचा में दसलक्षण महापर्व के दसवें दिन उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की विशेष आराधना की गई। इस पावन अवसर पर तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान का अभिषेक व शांतिधारा संपन्न हुई तथा तीर्थंकर श्री वासुपूज्य जी के मोक्ष कल्याणक पर भक्तिभाव से निर्वाण लाडू चढ़ाया गया। जैन समाज के महामंत्री त्रिभुवन चन्द्र जैन ने उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का संदेश देते हुए मन, वचन और कर्म की पवित्रता पर जोर दिया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।