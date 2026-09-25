कानपुर: उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की आराधना के साथ भगवान वासुपूज्य जी को चढ़ाया निर्वाण लाडू

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कानपुर के जनरल गंज स्थित श्री दिगंबर जैन पंचायती पुराना मंदिर गलीवाला, पंचकूचा में दसलक्षण महापर्व के दसवें दिन उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की विशेष आराधना की गई। इस पावन अवसर पर तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान का अभिषेक व शांतिधारा संपन्न हुई तथा तीर्थंकर श्री वासुपूज्य जी के मोक्ष कल्याणक पर भक्तिभाव से निर्वाण लाडू चढ़ाया गया। जैन समाज के महामंत्री त्रिभुवन चन्द्र जैन ने उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का संदेश देते हुए मन, वचन और कर्म की पवित्रता पर जोर दिया।

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