कानपुर: मंधना में अघोषित बिजली कटौती से भड़के विधायक सांगा, चीफ इंजीनियर को फोन पर लगाई क्लास

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कानपुर के मंधना क्षेत्र में लंबे समय से जारी अघोषित बिजली कटौती और लो-वोल्टेज की समस्या से परेशान ग्रामीणों की लगातार मिल रही शिकायतों का बिठूर विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने कड़ा संज्ञान लिया है। विधायक ने दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के मुख्य अभियंता को फोन कर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही बिजली आपूर्ति में सुधार नहीं हुआ, तो वह जनता के साथ सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे।

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