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कानपुर: खूबसूरत गणेश प्रतिमाओं से सजा बाजार, एडवांस बुकिंग के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 08 Sep 2026 03:21 PM IST Updated Tue, 08 Sep 2026 03:21 PM IST







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साकेत नगर स्थित पराग डेरी रोड पर कानपुर के स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाई गई मूर्तियों की भारी मांग है। बाजार में 2,100 रुपये से लेकर 22,000 रुपये तक की प्रतिमाओं की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है, जिससे माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया है। ... और पढ़ें

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