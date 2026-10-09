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कानपुर: कोर्ट परिसर में जिला जज समेत न्यायिक अफसरों और वकीलों ने किया रक्तदान

Himanshu Awasthi

Updated Fri, 09 Oct 2026 10:12 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 10:12 PM IST







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कोर्ट परिसर स्थित वरिष्ठ अधिवक्ता कक्ष में रक्तदान पितरों के नाम थीम पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला जज अनमोल पाल समेत कई वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने रक्तदान कर समाज को महादान का संदेश दिया। ... और पढ़ें

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