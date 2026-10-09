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कानपुर: एक ने फंदा लगाया, दूसरे ने छत से दी जान; अब बड़े भाई ने लगाई छलांग

Himanshu Awasthi

Updated Fri, 09 Oct 2026 09:41 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 09:41 PM IST







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कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र अंतर्गत वाजिदपुर में दो छोटे भाइयों की आत्महत्या से अवसादग्रस्त बड़े भाई विकास कुमार (29) ने शुक्रवार दोपहर दो मंजिला मकान से छलांग लगा दी। गंभीर हालत में परिजनों ने उसे कांशीराम अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए हैलट अस्पताल रेफर कर दिया है। ... और पढ़ें

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