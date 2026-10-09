दिल्ली में प्रदर्शन का असर: कानपुर आने-जाने वाली कई ट्रेनें निरस्त, सेंट्रल पर लगे रिफंड काउंटर, टिकट कैंसिल

दिल्ली में शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन और नई दिल्ली व हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों के आसपास यातायात प्रभावित होने की आशंका के मद्देनजर रेल प्रशासन ने कई ट्रेनों को निरस्त करने का निर्णय लिया है। इसके चलते कानपुर से दिल्ली जाने और वहां से आने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। शुक्रवार को अपने प्रारंभिक स्टेशन से चलने वाली कई ट्रेनें निरस्त रहेंगी, जबकि शनिवार को भी कई प्रमुख ट्रेनें नहीं चलेंगी।

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रेलवे के अनुसार कानपुर से लगभग 12 हजार से अधिक जबकि प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी के लगभग 45 हजार से अधिक यात्री इससे प्रभावित होंगे। शुक्रवार की रात तक 1500 यात्रियों ने टिकट कैंसिल करा दी है उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज के सीपीआरओ डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि शनिवार सुबह नई दिल्ली पहुंचने वाली ट्रेनों को ध्यान में रखते हुए नौ अक्तूबर को ही कई सेवाएं निरस्त कर दी गई हैं।