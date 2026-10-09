फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Grief stricken over deaths of two brothers elder brother jumped from two story house

कानपुर: दो भाइयों की मौत का था गम, बड़े भाई ने दो मंजिला मकान से लगाई छलांग, गंभीर हालत में हैलट रेफर

Fri, 09 Oct 2026 09:41 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 09 Oct 2026 09:41 PM IST
सार

Kanpur News: जाजमऊ थाना क्षेत्र अंतर्गत वाजिदपुर में दो छोटे भाइयों की आत्महत्या से अवसादग्रस्त बड़े भाई ने दो मंजिला मकान से छलांग लगा दी। गंभीर हालत में परिजनों ने उसे कांशीराम अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए हैलट अस्पताल रेफर कर दिया है।

विज्ञापन
Kanpur Grief stricken over deaths of two brothers elder brother jumped from two story house
अस्पताल में मौजूद परिजन - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कानपुर में जाजमऊ थाना क्षेत्र के वाजिदपुर में शुक्रवार दोपहर दो भाइयों की मौत से दुखी बड़े भाई ने दो मंजिला मकान से छलांग लगा दी। कांशीराम अस्पताल में हालात गंभीर देख डाॅक्टर ने हैलट अस्पताल रेफर कर दिया है। वाजिदपुर निवासी विकास कुमार (29) टेनरी में काम करता है। परिवार में पत्नी सरोज और दो साल का बेटा निशु है। मां जदाना ने बताया कि उनके तीन बेटों में विकास सबसे बड़ा है।

विज्ञापन



विज्ञापन



मंझले बेटे गोविंद ने 14 जुलाई को फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी जबकि सबसे छोटे बेटे अमन ने 24 जून को दो मंजिला मकान की छत से कूदकर जान दी थी। तब से विकास परेशान रह रहा था। शुक्रवार को वह ड्यूटी नहीं गया था। दोपहर में वह छत पर पहुंचा और दो मंजिला मकान से नीचे छलांग लगा दी। थाना प्रभारी संजय पांडेय ने बताया कि मामले की जानकारी नहीं है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed