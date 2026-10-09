कानपुर: दो भाइयों की मौत का था गम, बड़े भाई ने दो मंजिला मकान से लगाई छलांग, गंभीर हालत में हैलट रेफर

कानपुर में जाजमऊ थाना क्षेत्र के वाजिदपुर में शुक्रवार दोपहर दो भाइयों की मौत से दुखी बड़े भाई ने दो मंजिला मकान से छलांग लगा दी। कांशीराम अस्पताल में हालात गंभीर देख डाॅक्टर ने हैलट अस्पताल रेफर कर दिया है। वाजिदपुर निवासी विकास कुमार (29) टेनरी में काम करता है। परिवार में पत्नी सरोज और दो साल का बेटा निशु है। मां जदाना ने बताया कि उनके तीन बेटों में विकास सबसे बड़ा है।

विज्ञापन







विज्ञापन





मंझले बेटे गोविंद ने 14 जुलाई को फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी जबकि सबसे छोटे बेटे अमन ने 24 जून को दो मंजिला मकान की छत से कूदकर जान दी थी। तब से विकास परेशान रह रहा था। शुक्रवार को वह ड्यूटी नहीं गया था। दोपहर में वह छत पर पहुंचा और दो मंजिला मकान से नीचे छलांग लगा दी। थाना प्रभारी संजय पांडेय ने बताया कि मामले की जानकारी नहीं है। मंझले बेटे गोविंद ने 14 जुलाई को फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी जबकि सबसे छोटे बेटे अमन ने 24 जून को दो मंजिला मकान की छत से कूदकर जान दी थी। तब से विकास परेशान रह रहा था। शुक्रवार को वह ड्यूटी नहीं गया था। दोपहर में वह छत पर पहुंचा और दो मंजिला मकान से नीचे छलांग लगा दी। थाना प्रभारी संजय पांडेय ने बताया कि मामले की जानकारी नहीं है।

विज्ञापन