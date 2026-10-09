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कानपुर: ‘रक्तदान पितरों के नाम' शिविर का आयोजन, जिला जज समेत न्यायिक अफसरों और वकीलों ने लिया हिस्सा

Fri, 09 Oct 2026 10:13 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 09 Oct 2026 10:13 PM IST
सार

Kanpur News: कोर्ट परिसर स्थित वरिष्ठ अधिवक्ता कक्ष में रक्तदान पितरों के नाम थीम पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला जज अनमोल पाल समेत कई वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने रक्तदान कर समाज को महादान का संदेश दिया।

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Kanpur Blood Donation District Judge judicial officers and lawyers participated
रक्तदान पितरों के नाम शिविर का आयोजन - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में बार एसोसिएशन व पावन गंगा सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता कक्ष में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान पित्रों के नाम स्लोगन के साथ लगाए गए रक्तदान शिविर में जिला जज अनमोल पाल, अपर जिला जज सुभाष सिंह, राकेश सिंह, रघुवर सिंह, सीजेएम प्रदीप शुक्ला, न्यायिक अधिकारी सिद्धार्थ शेखर, अरविंद तिवारी ने भी रक्तदान कर संदेश दिया।

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न्यायिक अधिकारियों के अलावा बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने भी रक्तदान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बार एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र अवस्थी व संचालन महामंत्री बिनय मिश्रा ने किया। इस दौरान लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश चंद्र वर्मा, महामंत्री राजीव यादव, अनूप कुमार द्विवेदी, प्रमोद गुप्ता, रमणीक चतुर्वेदी, दिनेश वाष्णेय, अनुग्रह द्विवेदी आदि मौजूद रहे।

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