कानपुर: बंदूक की नोक पर छह साल के मासूम का अपहरण, पिता को बेरहमी से पीटा, छतरपुर से आए थे दबंग, एक गिरफ्तार

कानपुर में गुजैनी थाना क्षेत्र के जरौली फेज-दो में पति-पत्नी के विवाद के बीच दिनदहाड़े छह वर्षीय मासूम का बंदूक की नोक पर अपहरण कर लिया गया है। दो चार पहिया गाड़ियों में सवार होकर आए दबंगों ने स्कूल के सामने बच्चे के पिता के साथ जमकर मारपीट की और गनपॉइंट पर मासूम को जबरन उठाकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है।

विज्ञापन



जानकारी के अनुसार, जरौली निवासी कुलदीप श्रीवास्तव का अपनी पत्नी माधुरी से काफी समय से विवाद चल रहा है। दोनों के बीच बच्चे की कस्टडी का मामला कोर्ट में था, जहां अदालत ने कानूनी तौर पर छह वर्षीय बेटे हर्षित की कस्टडी पिता कुलदीप को दे रखी है। शुक्रवार को कुलदीप अपने बेटे को जरौली फेज-दो स्थित सरदार पटेल एकेडमी स्कूल छोड़ने जा रहे थे।