{"_id":"6afd440653dd9dba900b9840","slug":"video-kanpur-in-mohanpur-nai-basti-an-electric-cable-is-hanging-four-feet-above-the-ground-2026-11-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: मोहनपुर नई बस्ती में जमीन से चार फीट ऊपर झूल रही बिजली की केबल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कानपुर: मोहनपुर नई बस्ती में जमीन से चार फीट ऊपर झूल रही बिजली की केबल
मोहनपुर नई बस्ती में बिजली विभाग की लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है। यहां बिजली की केबल जमीन से महज चार फीट की ऊंचाई पर झूल रही है। इससे राहगीरों और स्थानीय लोगों को हर समय हादसे का खतरा बना रहता है। क्षेत्र में मंधना सब स्टेशन से विद्युत आपूर्ति की जाती है, जो दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत आता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नीचे लटक रही केबल से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसके बावजूद विभागीय अधिकारियों की ओर से इसे ठीक कराने की पहल नहीं की गई है। लोगों ने केबल को सुरक्षित ऊंचाई पर लगवाने की मांग की है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।