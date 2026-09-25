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कानपुर: झमाझम बारिश से थमी रफ्तार, घरों में दुबके रहे लोग, जीटी रोड पर पसरा सन्नाटा

Himanshu Awasthi

Updated Fri, 25 Sep 2026 10:30 PM IST Updated Fri, 25 Sep 2026 10:30 PM IST







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शुक्रवार को कानपुर में पूरे दिन लगातार बारिश होती रही, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ और लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए। मौसम के इस मिजाज का असर शहर की सड़कों पर भी साफ दिखा, जहां रात के वक्त चकेरी के जीटी रोड पर पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहा। ... और पढ़ें

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