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कानपुर: गार्डर होता तो ट्रैक पर न जाती कार, बेकाबू कार लोगों को टक्कर मारते हुए रेलवे ट्रैक पर जा गिरी थी

कानपुर ब्यूरो

Updated Sat, 29 Aug 2026 09:04 PM IST Updated Sat, 29 Aug 2026 09:04 PM IST







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मंधना चौराहे पर हुए हादसे के बाद रेलवे की भी लापरवाही सामने आई। बगल में जीटी रोड हाईवे है जहां से अक्सर तेज रफ्तार से वाहन गुजरते है अगर रेलवे ट्रैक के पास गार्डर होते तो कार सीधे रेलवे ट्रैक पर न जाती। बता दें कि शनिवार को एक कार अनियंत्रित होकर दुकानों को तोड़ते और लोगों को टक्कर मारते हुए सीधे रेलवे ट्रैक पर जा गिरी थी।हादसे ने 3 लोग घायल हो गए थे। ... और पढ़ें

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