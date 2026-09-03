फर्रुखाबाद में सीएम योगी आज: 1,000 बाढ़ पीड़ितों को बांटेंगे राहत किट, बेघर 31 लोगों को देंगे भूमि का पट्टा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बृहस्पतिवार को फर्रुखाबाद पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर से उतरकर सभा करेंगे। वह बाढ़ प्रभावित एक हजार लोगों को राहत किट बांटेंगे। बेघर हुए 31 बाढ़ पीड़ितों को भूमि का पट्टा व आवास के लिए धनराशि देंगे। मुख्यमंत्री के सभास्थल की दिनभर तैयारी चलती रही। सभा में ग्रामीणों को पहुंचाने के लिए 174 बसों की व्यवस्था की गई है।

विज्ञापन



गंगा की बाढ़ से करीब 70 गांव प्रभावित हैं, इसमें 19295 परिवार के 78671 लोग बाढ़ से घिरे हैं। बाढ़ से करीब 7200 हेक्टेयर फसलें प्रभावित होने के साथ 127 ग्रामीण बेघर हुए हैं। अभी गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से पांच सेमी ऊपर है। बाढ़ पीड़ितों का दर्द व हकीकत जानने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बृहस्पतिवार सुबह 11:30 बजे हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन मैदान पहुंचेंगे।