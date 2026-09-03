फतेहपुर: पहले साले को किया गायब, फिर सुसरालियों पर बांके से हमला, ग्रामीणों ने पीट-पीटकर आरोपी को मार डाला

फतेहपुर जिले में औंग थाना क्षेत्र के भीकमपुर गांव में बुधवार रात एक युवक ने ससुरालियों पर सोते समय बांके से हमला किया। हमले में पांच लोगों को गंभीर चोट आई। चीख-पुकार पर परिजन व ग्रामीणों ने युवक को पकड़ लिया और उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी। वारदात की शाम उसने अपने साले को भी गायब कर दिया है, जिसका पुलिस पता लगाने में जुटी है।

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पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। जानकारी के अनुसार, औंग थाना के आशापुर निवासी पवन विश्वकर्मा (50) की शादी भीकमपुर गांव की रहने वाली फूल कुमारी के साथ हुई थी। आपसी विवाद के चलते फूल कुमारी अपने पति से अलग कई साल से गुजरात में रहती है। इसे लेकर पवन ससुरालियों से रंजिश मानता था।