बाढ़ का कहर: मंदाकिनी अब भी उफान पर, दीवारें-कच्चे मकान ढहे, बुंदेलखंड और आसपास के जिलों में आठ लोगों की मौत

1 of 5 बाढ़ के बाद रामघाट क्षेत्र में भरा पानी - फोटो : amar ujala

खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें संक्षिप्त विज्ञापन देखें विज्ञापन लोड हो रहा है अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें







Link Copied



जलस्तर में दो मीटर की गिरावट के बाद भी चित्रकूट में मंदाकिनी खतरे निशान के ऊपर बनी हुई है। रामघाट और आसपास के इलाकों में मुश्किलें बरकरार हैं। यहां स्थित सभी दुकानें डूबी हुई हैं। एक मंजिल के भवन पानी में समाए हुए हैं। मानिकपुर कस्बे और पाठा क्षेत्र की दुकानों और घरों में भी पानी भर गया है।

उधर, बारिश में कच्चे मकान गिरने से बांदा में तीन, कानपुर देहात में भाई (एक साल) व बहन (7), कन्नौज में 14 वर्षीय किशोर, फतेहपुर और हरदोई में एक-एक व्यक्ति की जान चली गई। कानपुर देहात में भी लगातार हो रही बारिश से दो दिन में 36 कच्चे मकान ढह गए।

2 of 5 रामघाट स्थित भरत मंदिर का टूटा हिस्सा - फोटो : amar ujala

बारिश व डैम से छोड़े गए पानी की वजह से नदी फिर उफनाई

मध्य प्रदेश व पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश से उफनाई मंदाकिनी मंगलवार को एक समय खतरे के निशान से 4.5 मीटर ऊपर बह रही थी। रात में पानी तेजी से घटा और सुबह तक जलस्तर खतरे के बिंदु से नीचे आ गया। लेकिन, बुधवार को हुई करीब 80 मिलीमीटर बारिश व सतना के डैम से छोड़े गए पानी की वजह से नदी फिर उफनाने लगी।

3 of 5 रामघाट में बाढ़ के बाद की स्थिति - फोटो : amar ujala

11 को एनडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू किया

बुधवार रात मंदाकिनी 129 मीटर से ऊपर बह रही थी, जबकि खतरे का निशान 126.50 मीटर है। इस साल तीसरी बार नदी में उफान की वजह से रामघाट और आसपास के इलाके डूब गए। बाढ़ में फंसे 11 दुकानदारों और निवासियों को एनडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू किया।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 रामघाट में बाढ़ के बाद की स्थिति - फोटो : amar ujala

36 गांव प्रभावित, 13,906 लोग चपेट में

बाढ़ और बारिश से जिले के 36 गांव प्रभावित हुए हैं और 13,906 लोग इसकी चपेट में आए हैं। बांदा में कोतवाली बबेरू के गांव सिमौनी में मंगलवार रात दीवार गिरने से प्यारी की (67), थाना मरका के कन्हैया डेरा में महदेइया (60) की मौत हो गई। बुधवार सुबह थाना पैलानी में छह साल के आरव उर्फ रुद्र की मौत भी दीवार ढहने से हो गई।

विज्ञापन

5 of 5 रामघाट पर बाढ़ - फोटो : amar ujala