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कानपुर: घाटमपुर में धूमधाम से निकली श्री दिगंबर जैन रथयात्रा, भक्ति में सराबोर हुआ पूरा कस्बा
कानपुर जिले के घाटमपुर कस्बे में श्री दिगंबर जैन समाज की ओर से भव्य रथयात्रा श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ धूमधाम से निकाली गई। आशा नगर वार्ड स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर से शुरू हुई यह रथयात्रा पुराने अस्पताल रोड, मुख्य चौराहे और मूसानगर रोड स्थित जैन मार्केट से होते हुए नगर पालिका रोड मार्ग से वापस मंदिर प्रांगण पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा के दौरान मार्ग भर श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर भगवान का स्वागत किया।
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