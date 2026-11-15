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कानपुर: गंगापुर कॉलोनी स्थित श्री पातालेश्वर महादेव मंदिर से निकाली गई भव्य कलश यात्रा

Himanshu Awasthi

Updated Sun, 15 Nov 2026 04:12 PM IST Updated Sun, 15 Nov 2026 04:12 PM IST







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कानपुर की गंगापुर कॉलोनी स्थित श्री पातालेश्वर महादेव मंदिर की ओर से एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस धार्मिक अनुष्ठान में बड़ी संख्या में महिलाओं और श्रद्धालुओं ने सिर पर कलश रखकर हिस्सा लिया, जिससे पूरा क्षेत्र शिवभक्ति में लीन नजर आया। ... और पढ़ें

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