कानपुर में कल्याणपुर स्थित राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास द्वितीय में अव्यवस्थाओं को लेकर छात्रों का असंतोष अब मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है। छात्रों ने अधीक्षक जितेंद्र पाल के खिलाफ मुख्यमंत्री को शिकायत भेजकर मानसिक उत्पीड़न, दुर्व्यवहार, जातिगत भेदभाव, शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाने, धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।

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छात्रों ने अधीक्षक को तत्काल निलंबित करने और मामले की स्वतंत्र उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। छात्रों ने मुख्यमंत्री, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, जिला समाज कल्याण कल्याण अधिकारी को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री को भेजे शिकायती पत्र में छात्रों ने आरोप लगाया है कि अधीक्षक के खिलाफ पहले भी पेड़ों की कटाई, दुर्व्यवहार, मानसिक उत्पीड़न और जातिगत भेदभाव समेत कई शिकायतें की गई थीं।