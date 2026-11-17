शासन ने कानपुर के हृदय रोग संस्थान को मेडिकल कॉलेज से अलग करते हुए स्वतंत्र पहचान के लिए एनओसी जारी कर दी है। संस्थान अलग नाम के लिए अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) में आवेदन कर सकता है। अब बेड संख्या भी दोगुनी होकर 500 हो जाएगी। इससे इलाज में सहूलियत होगी। संस्थान का दावा है कि यह प्रक्रिया पूरी होने से प्रदेश के प्रमुख व स्वायत्त कार्डियक रिसर्च व ट्रीटमेंट सेंटर के रूप में कार्डियोलॉजी उभरेगा।

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स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार के साथ ही शोध कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। दूसरी तरफ, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज ने इससे सुपर स्पेशियलिटी की 43 सीटों सहित नर्सिंग सीटें घटने का दावा करते हुए लखनऊ में आपत्ति दर्ज कराई है। इस संबंध में चिकित्सा शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव ने इस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और हृदय रोग संस्थान के निदेशक की 17 नवंबर को लखनऊ में बैठक बुलाई है। हृदय रोग संस्थान के निदेशक डॉ. राकेश वर्मा ने बताया कि संस्थान में मरीजों के लिए 250 बेड उपलब्ध हैं।