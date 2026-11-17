उत्तर प्रदेश शासन ने सोमवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 16 आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया है। इस फेरबदल के तहत कानपुर और वाराणसी के मंडलायुक्तों के अलावा भदोही, चंदौली, गोंडा, जौनपुर, श्रावस्ती और शामली के जिलाधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं।

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शासन ने वाराणसी के मंडलायुक्त पद पर रहे एस. राजलिंगम को अब कानपुर मंडल का नया मंडलायुक्त नियुक्त किया है। उन्होंने देर रात ही अपना नया कार्यभार संभाल लिया, जबकि मंगलवार सुबह कानपुर के जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। वहीं, कानपुर के मंडलायुक्त रहे के. विजयेंद्र पांडियन को अब वाराणसी का मंडलायुक्त बनाया गया है।