कानपुर में छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय की विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं में नकल और गंभीर अनियमितता का मामला सामने आया है। उन्नाव के बांगरमऊ स्थित आरएस गर्ल्स डिग्री कॉलेज में पर्यवेक्षक के केंद्र से निकलते ही उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल खोल दिए गए। परीक्षार्थियों को दोबारा कॉपियां थमाकर निर्धारित समय समाप्त होने के बाद भी उत्तर लिखवाए जाते रहे। इतना ही नहीं बाहरी व्यक्ति भी परीक्षार्थियों को प्रश्नपत्र हल कराने में मदद करते मिले।

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सूचना मिलने पर पर्यवेक्षक दोबारा केंद्र पहुंचे तो तीनों पालियों की उत्तर पुस्तिकाओं के पैकेट खुले मिले। मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन ने सोमवार को तीनों पालियों की परीक्षाएं निरस्त कर दीं और कॉलेज को परीक्षा केंद्र से डिबार कर दिया। विश्वविद्यालय में 14 नवंबर से विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही हैं। इसके तहत उन्नाव के बांगरमऊ स्थित आरएस गर्ल्स डिग्री कॉलेज (यूएन-77) को परीक्षा केंद्र बनाया गया था।