कानपुर में नवीन मार्केट स्थित जानवी पान शॉप में मंगलवार को अचानक आग लगने से अफरातफरी मच गई। आग लगने का कारण प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची एकता चौकी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पा लिया।

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मौके पर लाटूश रोड और कर्नलगंज फायर स्टेशन की दमकल गाड़ियां भी पहुंच गईं। दमकल कर्मियों ने आग पूरी तरह बुझा दी। राहत की बात रही कि घटना में किसी तरह की जनहानि या अन्य नुकसान की सूचना नहीं है। पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है।