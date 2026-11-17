कानपुर: नवीन मार्केट की जानवी पान शॉप में लगी आग, शॉर्ट सर्किट की आशंका, पुलिस ने पाया काबू, कोई जनहानि नहीं
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Tue, 17 Nov 2026 02:27 PM IST
सार
Kanpur News: नवीन मार्केट स्थित जानवी पान शॉप में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई। मौके पर पहुंची एकता चौकी पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आग पर पूरी तरह काबू पा लिया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई।
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विस्तार
कानपुर में नवीन मार्केट स्थित जानवी पान शॉप में मंगलवार को अचानक आग लगने से अफरातफरी मच गई। आग लगने का कारण प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची एकता चौकी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पा लिया।
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मौके पर लाटूश रोड और कर्नलगंज फायर स्टेशन की दमकल गाड़ियां भी पहुंच गईं। दमकल कर्मियों ने आग पूरी तरह बुझा दी। राहत की बात रही कि घटना में किसी तरह की जनहानि या अन्य नुकसान की सूचना नहीं है। पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है।
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