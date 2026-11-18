{"_id":"6afd85fd17fe9da3320af404","slug":"video-kanpur-ghatampur-post-office-scam-mastermind-shailendra-pandey-sent-to-jail-2026-11-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: घाटमपुर डाकघर घोटाला, मास्टरमाइंड शैलेंद्र पांडेय भेजा गया जेल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर के घाटमपुर उप डाकघर में हुए करोड़ों के घोटाले के मुख्य आरोपी शैलेंद्र पांडेय को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं, बुधवार को दो और पीड़ित अपनी शिकायत लेकर पहुंचे, जिनमें एक के 15 लाख और दूसरे के 8 लाख रुपये डूबने का मामला सामने आया है। इसके साथ ही इस पूरे घोटाले की कुल रकम बढ़कर 1.63 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।

... और पढ़ें