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कानपुर: कल्याणपुर मेट्रो स्टेशन के नीचे जीटी रोड पर फल विक्रताओं ने किया अतिक्रमण

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 16 Sep 2026 03:25 PM IST Updated Wed, 16 Sep 2026 03:25 PM IST







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कल्याणपुर मेट्रो स्टेशन के नीचे जीटी रोड पर फल की ठेलियों वालो कब्जा कर रखा है। जीटी रोड की आधी लेन पर इन ठेलियों वालो ने कब्जा कर रखा है। सड़क पर अतिक्रमण की वजह से गुजरने वाले ट्रैफिक को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और यहां अक्सर जाम की स्थित बनी रहती है। ... और पढ़ें

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