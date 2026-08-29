{"_id":"6a92cc2cce595e669e0e3209","slug":"video-kanpur-flu-ward-set-up-on-the-third-floor-of-the-maternity-building-at-hallet-hospital-complex-2026-08-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: हैलट अस्पताल परिसर में मैटरनिटी भवन की तीसरी मंजिल में बनाया गया फ्लू वार्ड","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

स्वाइन फ्लू की आशंका के मद्देनजर हैलट अस्पताल परिसर स्थित मैटरनिटी भवन की तीसरी मंजिल में फ्लू वार्ड बनाया गया है। इसमें आठ वेंटिलेटर भी लगाए गए हैं। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज मेडिसिन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ रंजीत कुमार निम को इस वार्ड का प्रभारी नोडल अधिकारी बनाया गया है। डॉ रंजीत ने दावा किया कि वार्ड तैयार हो गया है। स्वाइन फ्लू का मरीज किसी अस्पताल से रेफर होते ही या हैलट में सीधे आते ही इस वार्ड में भर्ती कर इलाज शुरू किया जाएगा।

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