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कानपुर: पिता-बहनों की मौत की खबर से टूटी काजल, बार-बार ढहे हुए आशियाने को देखने पहुंची

Himanshu Awasthi

Updated Thu, 10 Sep 2026 09:51 AM IST Updated Thu, 10 Sep 2026 09:51 AM IST







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हिरनी गांव में घर गिरने से पिता व तीन बहनों को खोने के बाद अस्पताल से लौटी काजल को घटना की जानकारी हुई, तो वह बिलख उठी। वह बार-बार अपने गिरे मकान को देखने पहुंच रही है। वहीं, विधायक सरोज कुरील ने गांव पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी। ... और पढ़ें

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