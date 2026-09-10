ससुर हत्याकांड: 'पिता से अनबन, कातिल से यारी', बेटे ने किलर से की 300 बार बात, शालू की 40 कॉल्स, खुले ये राज

कानपुर के दवा कारोबारी विनीत मिनोचा हत्याकांड में पुलिस भले ही हत्यारोपी और शालू को जेल भेज कर अपनी पीठ थपथपा रही हो लेकिन बेटे सुब्रत की गतिविधियां भी संदिग्ध रही हैं। सर्विलांस सेल की जांच में पता चला कि सुब्रत ने सुपारी किलर विशाल गौतम से तीन माह में 300 बार फोन पर बात की थी।

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