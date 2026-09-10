विनीत मिनोचा मर्डर: 'तुम स्मार्ट हो...शादी क्यों नहीं हुई?' तारीफों में फंसकर बना कातिल, डिलीट चैट ने उगले राज

कानपुर में रतन ऑर्बिट निवासी दवा कारोबारी विनीत मिनोचा हत्याकांड में पुलिस दोनों हत्यारोपियों विशाल गौतम, राजकिशोर और साजिश रचने वाली बहू शालू को जेल भेज चुकी है। वहीं, पुलिस की जांच में रोज नए खुलासे सामने आ रहे हैं। पुलिस टीम के हाथ शालू और विशाल गौतम के बीच व्हाट्सएप पर की गईं कुछ चैट मिली हैं।

विज्ञापन



इनमें शालू हत्यारोपी विशाल की तारीफों के पुल बांधती नजर आई। पुलिस का मानना है कि इन्हीं बातों से शालू ने विशाल को ससुर की हत्या के लिए राजी कर लिया था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक रिकवर हुईं चैट में सामने आया है कि शालू और हत्यारोपी विशाल गौतम लंबे समय से व्हाट्सएप पर संपर्क में थे।