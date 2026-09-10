विनीत मिनोचा मर्डर: 'तुम स्मार्ट हो...शादी क्यों नहीं हुई?' तारीफों में फंसकर बना कातिल, डिलीट चैट ने उगले राज
Kanpur Murder News: विनीत मिनोचा हत्याकांड में बहु शालू और आरोपी विशाल की व्हाट्सएप चैट से साजिश का खुलासा हुआ है। शालू ने तारीफों के जाल में फंसाकर विशाल को हत्या के लिए राजी किया था। पुलिस अब डुप्लीकेट चाबी बरामद करने के लिए आरोपी की रिमांड लेगी।
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कानपुर में रतन ऑर्बिट निवासी दवा कारोबारी विनीत मिनोचा हत्याकांड में पुलिस दोनों हत्यारोपियों विशाल गौतम, राजकिशोर और साजिश रचने वाली बहू शालू को जेल भेज चुकी है। वहीं, पुलिस की जांच में रोज नए खुलासे सामने आ रहे हैं। पुलिस टीम के हाथ शालू और विशाल गौतम के बीच व्हाट्सएप पर की गईं कुछ चैट मिली हैं।
इनमें शालू हत्यारोपी विशाल की तारीफों के पुल बांधती नजर आई। पुलिस का मानना है कि इन्हीं बातों से शालू ने विशाल को ससुर की हत्या के लिए राजी कर लिया था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक रिकवर हुईं चैट में सामने आया है कि शालू और हत्यारोपी विशाल गौतम लंबे समय से व्हाट्सएप पर संपर्क में थे।
तीन माह से शालू ने भी मैसेज करने शुरू किए
शुरुआत में विशाल गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेज भेजता था। तब शालू कोई जवाब नहीं देती थी। करीब तीन माह से शालू ने भी मैसेज करने शुरू किए। इस दौरान उसने विशाल को स्मार्ट बताकर उसकी तारीफ की। बातचीत के अंश की एक चैट में शालू विशाल को मैसेज कर रही है कि तुम यार हो तो स्मार्ट...।
सुनियोजित तरीके से बातचीत की
एक मैसेज में उसने पूछा है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं...अभी तक शादी क्यों नहीं हुई। पुलिस अधिकारियों को आशंका है कि शालू ने तीन माह पहले से ही हत्या की साजिश रचनी शुरू कर दी थी। शालू ने सुनियोजित तरीके से विशाल से बातचीत की और हत्या के लिए राजी कर लिया।
कोर्ट में मजबूत साक्ष्य के तौर पर पेश होंगी चैट्स
यही कारण है कि विशाल ने पकड़े जाने के बाद सीधे शालू का ही नाम लिया। पुलिस इन चैट्स को कोर्ट में मजबूत साक्ष्य के तौर पर आरोपियों को सजा दिलाने के लिए पेश करेगी। बता दें कि हत्यारोपियों ने पहले सड़क हादसे में मारने की योजना बनाई गई थी। हालांकि व्यस्त ट्रैफिक और पकड़े जाने के डर से तकिया से मुंह दाब कर हत्या की योजना बनाई गई। जब दवा कारोबारी कमरे लॉक करने लगे, तो आरोपियों ने चाकू से हत्या कर दी।
हत्या के बाद सबसे पहले विशाल ने डिलीट की चैट
डीसीपी वेस्ट एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि विशाल ने हत्याकांड के बाद सबसे पहले शालू के साथ की गईं चैट ही डिलीट की हैं। हालांकि, व्हाट्सएप कॉल लिस्ट पूरी तरह से डिलीट नहीं कर पाया। कई बार दोनों के बीच बातचीत के रिकॉर्ड मिले हैं। वहीं, बेटे से भी विशाल संपर्क में था। हत्याकांड के दिन भी बेटे से बातचीत हुई है।
डुप्लीकेट चाबी बरामद करने के लिए ली जाएगी रिमांड
विनीत मिनोचा की हत्या के बाद विशाल ने फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी देर रात अपार्टमेंट से कुछ दूरी पर फेंक दी थी। पुलिस उस चाबी को रिकवर करने के लिए उसकी कस्टडी रिमांड लेने के लिए कोर्ट में आवेदन करने जा रही है। इस दौरान आरोपी से सिलसिले फिर से पूछताछ की जाएगी।