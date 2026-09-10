काजल का दर्द: ‘पापा-बहनों को कहां छोड़ आए?', सूनी आंखों से निहार रही ढहा आशियाना, हिरनी गांव हादसा रिपोर्ट

कानपुर में घाटमपुर क्षेत्र के हिरनी गांव में रविवार की सुबह हुए हादसे में पिता व तीन बहनों की घर गिरने पर दबकर मौत के बाद अकेली बची काजल अब गांव पहुंच गई है। गांव पहुंचने के बाद उसे सभी के बिछड़ने की हकीकत भी पता चल गई। वह कुछ कुछ देर में गिरे हुए घर को देखने पहुंच जाती है।

विज्ञापन



मालूम हो कि हिरनी गांव में रविवार को कच्चा घर गिरने से गांव निवासी मुकेश और उनकी बेटी माया, पल्लवी, नीतू की मौत हो गई थी। वहीं काजल का इलाज कानपुर स्थित एक निजी अस्पताल में चल रहा था। सोमवार देर रात काजल को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया।