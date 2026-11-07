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कानपुर: जाजमऊ के सेंटर पार्क में लगी पटाखें की दुकानें

Shikha Pandey

Updated Sat, 07 Nov 2026 11:37 PM IST Updated Sat, 07 Nov 2026 11:37 PM IST







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जाजमऊ के सेंटर पार्क में 24 पटाखें की दुकान लगी हुई है। लोग पटाखों की खरीदारी करने आ रहे है। पुलिस और फायर विभाग भी तैनात है। फायर टेंडर की एक गाड़ी भी बाहर मौजूद है। ... और पढ़ें

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